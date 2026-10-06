Сыну королевы Матильды исполнился 21 год: дворец поделился новым фото

Принц Эммануэль / © Instagram Бельгийской королевской семьи

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Как это принято в такие важные даты, бельгийская королевская семья поделилась фотографией принца в честь его 21-летия.

«Ура! Принц отмечает свой 21-й день рождения », — написали они под снимком, сделанным Басом Богарцем в королевском поместье Лакен. На фотографии Эммануэль Бельгийский позирует на открытом воздухе, держа руки в карманах, в непринужденном образе: серый клетчатый пиджак, сине-белая рубашка с мелким принтом и светлые брюки.

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Принц Эммануэль третий в очереди на бельгийский престол, после принцессы Елизаветы и принца Габриэля. Это позволило ему расти в менее публичной обстановке, чем наследница престола, хотя он регулярно присутствует на важных семейных мероприятиях.

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Принц Эммануэль / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Он также выбрал собственный академический путь. После нескольких лет обучения в Бельгии он получил Международный бакалавриат в Брюсселе в июне 2024 года и решил, что следующий этап его жизни пройдет за границей. В качестве места обучения он выбрал Сарагосу, где провел 2024-2025 учебный год, совмещая изучение языка со спортом. В течение этих месяцев он тренировался в качестве вратаря в футбольной академии, прежде чем вернуться в Бельгию, чтобы начать учебу в университете.

В сентябре 2025 года он поступил на факультет международного управления бизнесом и маркетинга в UCLL в Левене, но этот опыт продлился всего один семестр. Принц Эммануэль бросил учебу и пересмотрел свои планы, что в конечном итоге привело его в марте 2026 года в ISTEC в Брюсселе, где он начал новый курс обучения, связанный с бизнесом.

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