Сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит грозит десять лет тюрьмы: что произошло
Мариус Борг Хойби был впервые арестован в августе прошлого года по подозрению в нападении на женщину. С тех пор на парня посыпалось еще множество других обвинений и теперь ему горозит тюремное заключение на десять лет.
Старшему сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит были предъявлены обвинения в изнасиловании, домашнем насилии и нападении спустя год после его первоначального ареста.
27-летний Мариус — сын Метте-Марит от ее предыдущих отношений, которые были до того, как она вышла замуж за наследного норвежского принца. В августе 2024 года его арестовали после того, как он напал на 20-летнюю девушку, с которой состоял в отношениях.
В понедельник, 18 августа, CBS сообщает, что государственный прокурор Норвегии предъявил Хойби обвинения в 32 преступлениях, включая одно изнасилование с половым актом и три изнасилования без полового акта. «Максимальное наказание за преступления, перечисленные в обвинительном заключении, — тюремное заключение на срок до 10 лет», — заявил прокурор Стурла Хенриксбо.
Отметим, что Мариус не входит в линию наследования норвежского престола и не играет никакой публичной роли. В 2017 году было объявлено, что он будет вести преимущественно частную жизнь.
Адвокат Хойби заявил, что его клиент признает себя виновным в некоторых менее тяжких преступлениях, но оспаривает наиболее серьезные обвинения, такие как насилие и изнасилование.
В прошлом году Мариуса продержали под стражей 30 часов после ареста, а затем отпустили.
Кстати, сегодня его матери кронпринцессе Метте-Марит исполняется 52 года. Подарок для матери Мариус подготовит такой себе.