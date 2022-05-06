Сыну Меган и Гарри - Арчи - исполняется три года: десять фактов о не королевском наследнике

Сегодня сыну герцогини Меган и принца Гарри - Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору, исполняется три года.
За первые дв агода жизни у маленького Арчи было уже очень много разных событий. Вспоминаем ключевые из них, а также рассказываем вам другие интересные факты из биографии маленького наследника британского принца Гарри.
1. Арчи - восьмой правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертый внук принца Чарльза и принцессы Дианы. Сразу после своего рождения он стал седьмым в порядке британского престолонаследия.
2. По традиции члены королевской семьи не узнают пол ребенка до самого его рождения (ну или просто не озвучивают его публично, хотя и знают). В случае с рождением Арчи герцог и герцогиня Сассекские не заявляли о том, кто у них родится, но журнал Vanity Fair писал, что Меган где-то обмолвилась, что они ждут сына.
3. Родился мальчик рано утром 6 мая в 05:26 по британскому времени в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере, его вес составил 3260 граммов.
4. Принц Гарри в Виндзорском замке в этот же день встретился с представителями СМИ и сообщил, что его жена Меган родила сына. "Я невероятно горжусь своей женой", - сказал тогда Гарри. С его лица не сходила улыбка.
5. В фаворитах имен для ребенка у букмекеров были: Диана, Виктория и Александр. Но Меган и Гарри выбрали совсем другое – неожиданное - Арчи Харрисон, второе имя, как производное от словосочетания "сын Гарри". Они объявили имя 8 мая 2019 года. И в этот же день показали первые семейные фото. В Виндзорском замке состоялся фотоколл: герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри позировали с сыном на руках для одного фотографа, одного видеорепортера и одного фоторепортера.
6. Родители отказались от титула учтивости (граф Дамбартон) для своего сына, поэтому он будет известен просто как Арчи Маунтбеттен-Виндзор. Таким образом они высказали желание, чтобы он воспитывался как частное лицо. Видимо, уже тогда задумывались о другой жизни и отречения от королевской семьи. 6 июля 2019 года состоялась церемония крещения, Арчи был крещен в частной часовне в Виндзорском замке на частной службе, проводимой архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. На церемонии не смогла присутствовать королева Елизавета II, так как у нее были запланированные дела, но посетил крещение принц Чарльз.
7. В 4 месяца Арчи впервые посетил официальное мероприятие. В рамках южноафриканского тура Гарри, Меган и Арчи встретились с Десмондом Туту.
8. В 5 месяцев меленький Арчи впервые побывал в детском саду, как гость, разумеется, и, по словам Меган, ему очень понравилось.
9. В 10 месяцев Арчи начал учиться ходить. Меган рассказала об этом на мероприятии в честь Международного женского дня.
10. Арчи – рыжик, как и его отец Гарри, об этом рассказал сам принц.
В єтом году Арчи: по словам его отца принца Гарри уже начал ходить в школу. Скорее всего, конечно, Гарри имел в виду учреждение, где ребенок находится определенное время и чему-то новому обучается. А в это время у герцога есть возможность заняться делами, так скажем, для души.
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