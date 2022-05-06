Сыну Меган и Гарри - Арчи - исполняется три года: десять фактов о не королевском наследнике

Сыну Меган и Гарри - Арчи - исполняется три года: десять фактов о не королевском наследнике

Сегодня сыну герцогини Меган и принца Гарри - Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору, исполняется три года.

За первые дв агода жизни у маленького Арчи было уже очень много разных событий. Вспоминаем ключевые из них, а также рассказываем вам другие интересные факты из биографии маленького наследника британского принца Гарри.

1. Арчи - восьмой правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертый внук принца Чарльза и принцессы Дианы. Сразу после своего рождения он стал седьмым в порядке британского престолонаследия.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Associated Press

2. По традиции члены королевской семьи не узнают пол ребенка до самого его рождения (ну или просто не озвучивают его публично, хотя и знают). В случае с рождением Арчи герцог и герцогиня Сассекские не заявляли о том, кто у них родится, но журнал Vanity Fair писал, что Меган где-то обмолвилась, что они ждут сына.

3. Родился мальчик рано утром 6 мая в 05:26 по британскому времени в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере, его вес составил 3260 граммов.

4. Принц Гарри в Виндзорском замке в этот же день встретился с представителями СМИ и сообщил, что его жена Меган родила сына. "Я невероятно горжусь своей женой", - сказал тогда Гарри. С его лица не сходила улыбка.

Принц Гарри / Getty Images

5. В фаворитах имен для ребенка у букмекеров были: Диана, Виктория и Александр. Но Меган и Гарри выбрали совсем другое – неожиданное - Арчи Харрисон, второе имя, как производное от словосочетания "сын Гарри". Они объявили имя 8 мая 2019 года. И в этот же день показали первые семейные фото. В Виндзорском замке состоялся фотоколл: герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри позировали с сыном на руках для одного фотографа, одного видеорепортера и одного фоторепортера.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Associated Press

Также читайте Герцогиня Кембриджская публично уличила принца Гарри во лжи

6. Родители отказались от титула учтивости (граф Дамбартон) для своего сына, поэтому он будет известен просто как Арчи Маунтбеттен-Виндзор. Таким образом они высказали желание, чтобы он воспитывался как частное лицо. Видимо, уже тогда задумывались о другой жизни и отречения от королевской семьи. 6 июля 2019 года состоялась церемония крещения, Арчи был крещен в частной часовне в Виндзорском замке на частной службе, проводимой архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. На церемонии не смогла присутствовать королева Елизавета II, так как у нее были запланированные дела, но посетил крещение принц Чарльз.

7. В 4 месяца Арчи впервые посетил официальное мероприятие. В рамках южноафриканского тура Гарри, Меган и Арчи встретились с Десмондом Туту.

8. В 5 месяцев меленький Арчи впервые побывал в детском саду, как гость, разумеется, и, по словам Меган, ему очень понравилось.

9. В 10 месяцев Арчи начал учиться ходить. Меган рассказала об этом на мероприятии в честь Международного женского дня.

10. Арчи – рыжик, как и его отец Гарри, об этом рассказал сам принц.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Getty Images

Также читайте Первый выход после похорон дедушки: принц Гарри выступил на благотворительном мероприятии

В єтом году Арчи: по словам его отца принца Гарри уже начал ходить в школу. Скорее всего, конечно, Гарри имел в виду учреждение, где ребенок находится определенное время и чему-то новому обучается. А в это время у герцога есть возможность заняться делами, так скажем, для души.

Читайте также: Королевские портреты: как Кейт, Меган и Диана фотографировались с детьми