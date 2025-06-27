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Сыну норвежской принцессы предъявили обвинения в сексуальном насилии: что об этом известно
Старшему сыну кронпринцессы Метте-Марит — Мариусу Боргу Хойби — предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.
Сын будущей королевы Норвегии, обвиняется по нескольким пунктам, включая изнасилование, сексуальное насилие и нанесение телесных повреждений.
Сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущих отношений получил обвинения от полиции Осло после многомесячного расследования дела, в котором фигурировало «двузначное» число предполагаемых жертв.
Мариус Хойби является пасынком наследника престола, кронпринца Хокона, и находится под пристальным вниманием с тех пор, как в 2024 году его неоднократно арестовывали в связи с обвинениями в изнасиловании и предварительными обвинениями в нанесении телесных повреждений и нанесении ущерба, пишет express.co.uk.
Адвокат полиции Осло Андреас Крушевски заявил, что Хойби сотрудничал с полицией во время допроса, который уже завершен. На пресс-конференции адвокат заявил, что обвинения включают один случай изнасилования с половым актом и два случая изнасилования без полового акта, четыре случая сексуального насилия и два случая нанесения телесных повреждений.
«Я не могу вдаваться в подробности о количестве жертв по этому делу, кроме подтверждения того, что это двузначное число», — сказал он.
Адвокат защиты Петар Секулич в электронном письме агентству Associated Press заявил, что Хойби «абсолютно серьезно относится к обвинениям, но не признает никаких правонарушений в большинстве случаев, особенно в случаях, касающихся сексуального насилия и надругательства».
Хойби остается на свободе до возможного суда и имеет право на презумпцию невиновности, пока суд не вынесет иное решение.