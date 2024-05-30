Сыну принцессы Евгении - Эрнесту - исполняется один год: милые фото маленького именинника

Принцесса Йоркская Евгения стала мамой во второй раз ровно год назад - 30 мая 2023 года.

Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, появился на свет в больнице Портленда, весом 3,22 килограмма. Там же родился и его старший брат Август.

Сегодня сын принцессы Йоркской и Джека Бруксбэнка празднует свой первый день рождения. Мы собрали для вас несколько милых фотографий мальчика, снимками которого принцесса Евгения изредка, но все же делится со своими подписчиками в Instagram.

"Принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить о рождении их сына Эрнеста Джорджа Ронни Бруксбэнка", - именно так подписала пара первую опубликованную фотографию новорожденного Эрнеста весной 2023 года.

Эрнест Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

Во третий день рождения ее старшего сына Августа, Евгения опубликовла фото с двумя сыновьями. Она обнимает своих мальчиков и улыбается в кадр.

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

А в свой день рождения в марте принцесса запостила еще одно фото с младшим сыном, написав, что ее сыновья – самый лучший подарок для нее.

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

Малыш Эрнест и его старший брат Август, будучи внучатыми племянниками короля Чарльза, не имеют титулов. Но интерес публики к сыновьям принцессы Йоркской не меньше, чем к остальным королевским детям.

Вероятно сегодня принцесса Евгения еще поделится новым снимком с сыном-именинником.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

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