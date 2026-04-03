Сыну принцессы Анны пришлось получить специальное разрешение на свадьбу: кто его дал

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Стало известно, что сыну принцессы Анны пришлось получить специальное разрешение от викария церкви, где он собирается жениться на Харриет Сперлинг этим летом, поскольку они оба уже были женаты ранее.

«У них есть разрешение священника», — сообщил источник изданию The Sun о том, что пара получила «зеленый свет».

Питер Филлипс ранее был женат на Отем Келли, в браке у них родилось двое дочерей — Айла и Сиенна Филлипс. А в 2021 году пара неожиданно объявила о решении развестись.

Нынешняя невеста Питера Филлипса — Харриет Сперлинг — была ранее замужем за фитнес-инструктором.

Свадебная церемония пары состоится в церкви Всех Святых в Кембле, Сиренчестер, в субботу, 6 июня 2026 года, в кругу близких и семьи. Король Чарльз и королева Камилла, а также принц и принцесса Уэльские были уведомлены о дате свадьбы перед тем, как это стало достоянием широкой публики.

Церковь Всех Святых находится в Глостершире, где выросли Питер и Харриет. Она также расположена всего в 20 минутах от Гаткомб-парка, поместья принцессы Анны — матери Питера Филлипса.

