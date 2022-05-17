Та, что его отвергла: бывшая девушка принца Гарри вышла замуж и родила сына

Роман между Челси Дэви и принцем Гарри длился семь лет, но девушка не хотела становиться частью королевской семьи и не жаждала жить под пристальным вниманием фотокамер.

Стало известно, что Челси не так давно вышла замуж за директора гостиничной компании Bijou Collection Сэма Катмора-Скотта, 37-летний мужчина на год старше Гарри и учился в Итонском колледже. Он также является братом голливудского актера Джека Катмора-Скотта, сообщает Daily Mail.

Челси Дэви и принц Гарри / Фото: Associated Press

Челси и Сэм живут вместе в Чизвике, в Западном Лондоне. Свой роман пара тщательно скрывала от публики. В марте 2022 года у пары родился сын, что тоже стало сюрпризом для публики, ведь практически никто не знал о беременности Дэви. Челси занимается ювелирным бизнесом и старается оберегать свою семью от прессы и фотокамер.

Челси Дэви / Фото: Associated Press

Чего не скажешь про принца Гарри. Он-то всякий раз говорит, что пресса его сильно угнетает и не дает покоя его семье, но и сам же идет к журналистам, рассказывая подробности о том, как плохо ему жилось в королевской семье.

Челси Дэви и принц Гарри / Фото: Associated Press

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