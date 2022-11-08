Та, что обручена с шаманом: норвежская принцесса Марта Луиза сложила с себя королевские обязанности

Дочь короля Харальда V – принцесса Марта Луиза – объявила, что больше не будет исполнять свои королевские обязанности.

Норвежский королевский дворец официально подтвердил, что Марта Луиза приняла решение отказаться от своих официальных обязанностей. В заявлении принцессы говорится, что она пришла к такому решению, чтобы "более четко различать свою собственную деятельность и свои отношения с Королевским домом Норвегии".

Принцесса отказывается от роли королевского покровителя и официальных обязанностей для Королевского дома и в настоящее время не будет представлять Королевский дом. Организациям, ранее находившимся под ее патронажем, будет предложено покровительство других членов королевской семьи.

Король и королева хотели бы поблагодарить принцессу Марту Луизу за важную работу, которую она выполняла в своем официальном качестве на протяжении нескольких десятилетий. Она выполняла свои обязанности с теплотой, заботой и глубокой самоотдачей, пишет royalcourt.no.

В соответствии с желанием короля Харальда V принцесса сохранит свой титул. Принцесса по-прежнему будет председателем правления Фонда принцессы Марты Луизы.

В июне 2022 года было объявлено, что принцесса выходит замуж за шамана Дурека Верретта. Дворец сообщает, что после свадьбы мистер Верретт станет частью королевской семьи, но по традиции не будет иметь титула и представлять Королевский Дом Норвегии.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт будут присутствовать на важных семейных мероприятиях, таких как празднования дней рождения, а также на некоторых крупных спортивных мероприятиях, которые королевская семья традиционно посещает вместе.

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