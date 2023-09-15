Та, что обручена с шаманом: принцесса Марта Луиза объявила дату их свадьбы

51-летняя Марта Луиза рассказала о своих отношениях с духовным наставником и целителем из Лос-Анджелеса в мае 2019 года и обручилась с ним в июне 2022 года. А теперь пара объявила и дату своей свадьбы.

"Мы с Дуреком Верреттом рады сообщить, что наша предстоящая свадьба состоится в историческом отеле Hotell Union в Гейрангере 31 августа 2024 года", — написала будущая невеста на норвежском языке в Instagram . На фото запечатлены и будущие супруги.

Шаман Дурек поделился той же фотографией и в своем блоге в Instagram, назвав свою невесту "моей любимой принцессой Мартой Луизой".

В ноябре 2022 года Королевский дом Норвегии объявил, что она официально отказывается от своей королевской роли. Во дворце заявили, что решение было принято для того, чтобы Марта Луиза могла более свободно заниматься тем, что ее интересует без каких-либо ограничений. Тогда же в заявлении сообщили, что Марта Луиза сохраняет свой титул принцессы и ей всегда рады на семейных мероприятиях.

Ранее мы показывали, какое кольцо Дурек преподнес своей возлюбленной в честь их помолвки.

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