Так будет ли развод: эксперт удивил сообщением об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Еще в декабре принц Гарри впервые публично заговорил о разводе с Меган Маркл.

Во время саммита New York Times DealBook 2024 принц Гарри впервые прокомментировал слухи о расставании с женой.

Дженни Бонд, бывший королевский корреспондент BBC, в интервью журналу OK! рассказала, что недавняя уютная прогулка герцога и герцогини Сассекских на Invictus Games в Канаде доказала неправоту критиков.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

"Я не увидела абсолютно никаких доказательств того, что они недовольны друг другом. На самом деле они всегда казались влюбленными и пребывающими в гармонии", — сказала она.

На протяжении многих лет принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены лавировать между домыслами об их отношениях, и в последнее время домыслы росли, поскольку они стали чаще появляться на публике в одиночку, в то время как публика рассуждала о том, что Меган предлагали написать книгу "после развода".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Дженни также отметила, что другие члены королевской семьи не подвергаются такому же пристальному вниманию, несмотря на наличие индивидуальных обязательств.

"Мы никогда не ставим под сомнение статус брака Эдварда и Софи, или Анны и Тимоти Лоуренса, или Чарльза и Камиллы, когда они занимаются своими разными обязательствами и сосредотачиваются на отдельных интересах. Так почему же мы делаем это с Гарри и Меган?" - говорит эксперт.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

"На Invictus Games я увидела пару, очень сплоченную", - добавляет эксперт. "Я увидела жену, которая по праву гордилась тем, что помог создать ее муж. И я увидела мужа, который был очень благодарен за поддержку своей партнерши".

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл публично на церемонии открытия Invictus Games 2025 поцеловала принца Гарри, продемонстрировав публике, что в их паре все просто отлично.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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