Так будет ли развод: эксперт удивил сообщением об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Еще в декабре принц Гарри впервые публично заговорил о разводе с Меган Маркл.
Во время саммита New York Times DealBook 2024 принц Гарри впервые прокомментировал слухи о расставании с женой.
Дженни Бонд, бывший королевский корреспондент BBC, в интервью журналу OK! рассказала, что недавняя уютная прогулка герцога и герцогини Сассекских на Invictus Games в Канаде доказала неправоту критиков.
"Я не увидела абсолютно никаких доказательств того, что они недовольны друг другом. На самом деле они всегда казались влюбленными и пребывающими в гармонии", — сказала она.
На протяжении многих лет принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены лавировать между домыслами об их отношениях, и в последнее время домыслы росли, поскольку они стали чаще появляться на публике в одиночку, в то время как публика рассуждала о том, что Меган предлагали написать книгу "после развода".
Дженни также отметила, что другие члены королевской семьи не подвергаются такому же пристальному вниманию, несмотря на наличие индивидуальных обязательств.
"Мы никогда не ставим под сомнение статус брака Эдварда и Софи, или Анны и Тимоти Лоуренса, или Чарльза и Камиллы, когда они занимаются своими разными обязательствами и сосредотачиваются на отдельных интересах. Так почему же мы делаем это с Гарри и Меган?" - говорит эксперт.
"На Invictus Games я увидела пару, очень сплоченную", - добавляет эксперт. "Я увидела жену, которая по праву гордилась тем, что помог создать ее муж. И я увидела мужа, который был очень благодарен за поддержку своей партнерши".
Напомним, Меган Маркл публично на церемонии открытия Invictus Games 2025 поцеловала принца Гарри, продемонстрировав публике, что в их паре все просто отлично.
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