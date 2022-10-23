Так быстро растут: княгиня Шарлин показала новое фото подросших детей

Принцесса Габриэлла и принц Жак были запечатлены в школьной форме. Кадр, похоже, был сделан в один из школьных дней, возможно даже самой принцессой Шарлин.

7-летние близнецы смотрят в кадр и улыбаются. Фото Шарлин подписала: "Так быстро растут" вместе с двумя смайликами в виде сердечек черного цвета.

В начале сентября Шарлин и ее муж князь Альбер II сопровождали своих детей в школу, а снимки публиковали на официальной странице княжеской четы в Facebook.

На днях также княгиня Шарлин в лаконичном наряде посетила приют для животных. Ее Величество активно поддерживает организации, которые защищают животных, а также приюты. А еще является президентом Общества защиты животных и посетила новый приют в деревне Эз, где встретилась с персоналом.

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