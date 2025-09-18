Так фиолетовый или розовый цвет: платье Мелании Трамп стало "вирусным" из-за странной детали

Мелания и Дональд Трамп с королем и королевой Великобритании / © Associated Press

Когда появились фотографии с мероприятия, на которых Мелания позировала в стенах в Виндзорского замка с мужем, то Интернет просто взорвался — какого цвета ее пояс и платье.

Многих смутило то, что на одних фотографиях платье первой леди выглядело ярко-желтым, а на других — приглушенно-маслянисто-желтым. А еще возник вопрос по поводу пояса, который украшал талию: он розовый или фиолетовый?

Мелания Трамп с мужем на двух фото, где из-за разной цветокоррекции ее наряд кажется разного цвета / © Associated Press

В конечном итоге путаницу удалось разрешить благодаря инсайдерам. Источник, близкий первой леди, сообщил, что это творение Carolina Herrera в оттенке сливочно-желтого цвета с поясом цвета пасхального фиолетового. Он также пояснил, что неравномерность цвета, вероятно, является результатом воздействия вспышек камер и редакторской обработки перед публикацией, которые часто усиливают насыщенность и контрастность цветов, из-за чего наряды на фотографиях выглядят более яркими, чем в реальности.

Дискуссия вокруг платья Мелании перекликается с дискуссией о цвете платья, которая разделила Интернет на два племени в 2015 году — тогда тоже все гадали, какого же цвета наряд — сине-черный или бело-золотой.