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Так мило: королева Матильда и король Филипп прибыли на рождественский концерт держась за руки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
2 мин
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Так мило: королева Матильда и король Филипп прибыли на рождественский концерт держась за руки

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Члены бельгийской королевской семьи посетили традиционный ежегодный рождественский концерт, который прошел в Королевском дворце в Брюсселе.

Его Величество король Филипп, его супруга королева-консорт Матильда, старшая дочь пары – наследная принцесса Елизавета, младшая дочь принцесса Элеонора, а также их брат принц Эммануэль посетили концерт и были запечатлены фотографами на фоне праздничного убранства дворца.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images
Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Король и королева мило держались за руки, что редкость для монарших особ, ведь обычно они придерживаются в этом вопросе строгого протокола. 49-летняя Матильда была облачена в красное платье от Natan Couture, которое сверкало стразами, было с высокой горловиной и рукавами три четверти. К наряду королева подобрала маленький красный клатч и туфли-лодочки на каблуках, а также сделала красивую прическу и макияж, и надела серьги-висюльки.

Король Филипп был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук в пестрый принт.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images
Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Яркий лук выбрала для выхода и наследная принцесса Елизавета. На ней было неоново-синее платье без рукавов с сборкой на бедре от Diane von Furstenberg, сочетая наряд с обувью в тон, серьгами-висюльками и синим клатчем. А ее младшая сестра Элеонора выбрала комбинезон в цветочный принт, который не очень гармонировал с образами других королевских особ.

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Дата публикации
Просмотры
819
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