Так может каждый: с чего начинает свой день королевская принцесса Анна

72-летняя принцесса Анна, как и ее брат король Чарльз III, заботится о своем здоровье. Секрет долголетия в их семье – это история не только про гены.

Известно, что принцесса Анна любит начинать свой день с тарелки фруктов, чтобы ускорить обмен веществ. Это способствует и тому, что в своем уже преклонном возрасте, принцесса выглядит достаточно стройной.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Недавно мы рассказывали, что у королевы Елизаветы II была необычная привычка по-особенному есть бананы. Ее дочь Анна также предпочитает этот плод, но только ест те бананы, которые уже очень сильно спелые.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди как-то рассказывал, что принцесса предпочитала есть почти черные бананы. Так как по ее мнению, они легче перевариваются.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Также известно, что Анна любит есть копченую сельдь с яйцами на завтрак. Она имеет прекрасный вкус, когда ее подают в салате или с маслянистым молодым картофелем на обед.

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