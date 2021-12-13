Так трогательно: герцогиня Камилла и принц Чарльз представили рождественскую открытку

В британской королевской семье начался обратный отсчет до Рождества.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла поделились своей рождественской открыткой. На фото принц Уэльский и его супруга Камилла запечатлены во время скачек Royal Ascot в 2021 году.

"Поскольку начинается обратный отсчет до Рождества, сегодня мы представляем официальную рождественскую открытку этого года от принца Уэльского и герцогини Корнуольской ✨", - написано в сообщении под публикацией фотографии. На снимке принц Чарльз нежно поправляет маску своей жены Камиллы.

Ранее своей рождественской открыткой делились принц Уильям и герцогиня Кейт. Кадр был снят во время их семейного отпуска в Иордании ранее в этом году. На фото Кембриджи, позируют на фоне пустынного пейзажа со своими детьми: Джорджем, Шарлоттой и маленьким Луи. Все они одеты в легкие и нейтральные вещи подобранные в одном стиле.

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