Так трогательно: королева Летиция и король Филипп VI провожали дочь Леонор на учебу в аэропорту

Так трогательно: королева Летиция и король Филипп VI провожали дочь Леонор на учебу в аэропорту

Старшая дочь испанской королевской четы уехала на учебу в Великобританию.

Вчера в аэропорту Мадрида папарацци запечатлели, как королева Летиция, король Филипп VI и их младшая дочь инфанта София провожали Леонор на самолет. Семейство сфотографировали перед поездкой принцессы Леонорм в Уэльс, где она вскоре начнет свой учебный год. в UWC Atlantic College.

Принцесса Леонор с семьей в аэропорту / Getty Images

Королева Летиция была в белом футболке, широких укороченных брюках и коротком пальто на замке, а обута была в белые кроссовки. Король Филипп появился на публике в синих джинсах, рубашке в мелкий цветочный принт и коричневом пиджаке в сочетании с бордовыми туфлями.

Король Филипп VI, принцесса Леонор и королева Летиция / Getty Images

Также читайте Первый сольный выход: принцесса Леонор и инфанта София вышли в свет без королевских родителей

Принцесса Леонор выглядела радостной и была одета в полосатую кофту, синие брюки, белые кроссовки, куртку несла в руках, а через плечо у нее висела сумка. Ее младшая сестра София также была в белой футболке, как мама, черных укороченных джинсах и белых кроссовках и с черным рюкзаком за спиной.

Принцесса Леонор, которой через два месяца исполнится 16 лет, в колледже будет учиться вместе с нидерландской принцессой Алексией, которая уже также отправилась в Уэльс.

Принцесса Леонор с родителями и сестрой в аэропорту / Getty Images

Читайте также: Королева Летиция в розовом, а ее дочки в дениме: испанские монархи сходили в ресторан

Испанский король Филипп VI и его семья (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку