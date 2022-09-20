Так трогательно: королеву Елизавету II в последний путь провожал ее любимый пони

Семья, высокопоставленные гости со всего мира, подданные, слуги, королевские корги и даже пони Ее Величества по имени Эмма присутствовал на церемониальной процессии, когда гроб королевы Елизаветы II прибыл в Виндзорский замок для торжественной службы в часовне Святого Георгия.

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Конюх королевы Терри Пендри, который регулярно ездил верхом с монархом, держал ее любимую лошадь в Королевских конюшнях в Виндзорском замке.

Королева была сфотографирована верхом на своем любимом пони Карлтонлимы Эмме вдоль берегов Темзы в свой 91-й день рождения. В последние годы королева предпочитала кататься на пони Фелла, которые известны своей силой и устойчивым темпераментом.

Пони королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II верхом на пони / Фото: Getty Images

А на 96-й день рождения, который Елизавета II отпраздновала в апреле 2022 года, она была запечатлена около двух белых пони - Байбек Найтингейл (слева от нее) и Байбек Кэти (справа).

Королева Елизавета II с лошадьми, фото сделано на 96-летие монарха в 2022 году / Фото: Getty Images

Снимок был сделан территории Виндзорского замка, а его автор - Генри Даллала. Обе лошади появились в захватывающем шоу в честь празднования платинового юбилея королевы в июне 2022 года.

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