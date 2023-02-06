Так трогательно: президент Зеленский опубликовал щемящий пост в честь дня рождения жены Елены

Ее муж и президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в блоге в Instagram трогательный пост-поздравление для любимой.

"Любая моя ОВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год… Как ты представляла Украину.

За детей наших замечательных, ОВ и КВ.

Поздравляю тебя с твоим ДН.

Желаю ОДНОГО тебе.

Чтобы день победы ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни…

В жизни всего народа!

Желаю, люблю, поздравляю!

Любимая ОВ, твой ВО", — говорится в подписи Зеленского под фотографией первой леди. Елена на снимке изображена в профиль, у нее красивая прическа, сдержанный макияж на лице и несколько сережек в ушах. Одета она, похоже, в деловой костюм.

Елена Зеленская, напомним, также поздравляла мужа Владимира с днем рождения, который он отпраздновал 25 января. Ее пост тогда тоже был очень трогательным и эмоциональным.

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