Так трогательно: президент Зеленский опубликовал щемящий пост в честь дня рождения жены Елены

6 февраля свой день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. Ей исполнилось 45 лет.
Ее муж и президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в блоге в Instagram трогательный пост-поздравление для любимой.
"Любая моя ОВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год… Как ты представляла Украину.
За детей наших замечательных, ОВ и КВ.
Поздравляю тебя с твоим ДН.
Желаю ОДНОГО тебе.
Чтобы день победы ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни…
В жизни всего народа!
Желаю, люблю, поздравляю!
Любимая ОВ, твой ВО", — говорится в подписи Зеленского под фотографией первой леди. Елена на снимке изображена в профиль, у нее красивая прическа, сдержанный макияж на лице и несколько сережек в ушах. Одета она, похоже, в деловой костюм.
Елена Зеленская, напомним, также поздравляла мужа Владимира с днем рождения, который он отпраздновал 25 января. Ее пост тогда тоже был очень трогательным и эмоциональным.
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