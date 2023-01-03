Так трогательно: принцесса Анна почтила память матери - королевы Елизаветы II

Королевская принцесса Анна имела тесную связь со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II. В своей рождественской открытке в этом году единственная дочь королевы отдала дань уважения матери.

В отличие от семейного фото принца Уильяма и принцессы Кейт с тремя детьми или фотографии короля Чарльза и королевы-консорта Камиллы, которая тоже имела особый смысл, Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс были изображены любующимися портретом покойной королевы Елизаветы II.

Выставленная в Тронном зале Букингемского дворца картина Ники Филлипс изображает Ее Величество, которой тогда было 87 лет, выглядящую царственно в белом платье и черном плаще со своими любимыми корги у ее ног. На снимке Анна была одета в красную блузку, которая гармонировала с яркими стенами дворца, а ее муж выглядел шикарно в черном костюме.

"С наилучшими пожеланиями счастливого и мирного Рождества и Нового года", - гласило сообщение внутри рождественской открытки, с подписью "От Анны".

Princess Anne's #Christmas card from the heart. #royal To read Saturday's Eden Confidential column in full, click on this link via @mailplushttps://t.co/Vxp4zSRyNq pic.twitter.com/dSL9tAd1rr — Richard Eden (@richardaeden) December 31, 2022

Среди членов королевской семьи почтили память монарха графиня Софи Уэссекская и ее муж принц Эдвард. Фото, которое пара выбрала для открытки, - с последнего публичного мероприятия с Ее Величеством в Шотландии прошлым летом.

Напомним, ранее мы показывали вам все рождественские открытки европейских монархов, которые они выбрали в этом году для поздравлений.

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