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Так трогательно: Уэльские показали фото королевы Елизаветы II в окружении внуков и правнуков

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
476
Время на прочтение
2 мин
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Так трогательно: Уэльские показали фото королевы Елизаветы II в окружении внуков и правнуков

Королева Елизавета II и ее невестка герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Британская королевская семья не могла не вспомнить о королеве Елизавете II в день ее рождения.

Вчера, 21 апреля, Ее Величеству могло бы исполниться 97 лет. Мы рассказывали о том, что королева знала, что умирает и вспоминали последние месяцы ее жизни.

В Twitter британской королевской семьи также опубликовали фотографию Елизаветы II, сопроводив ее подписью:

"Сегодня мы вспоминаем невероятную жизнь и наследие Ее Величества Королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 97 лет".  

Известно, что эта фотография была сделана на церемонии передачи ключей во дворце Холирудхаус в Эдинбурге в июне 2022 года, всего за несколько месяцев до смерти королевы. На фото вместе с ней можно увидеть ее невестку Софи, герцогиню Эдинбургскую.

Королева Елизавета II и ее невестка герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Королева Елизавета II и ее невестка герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Также в аккаунте принца и принцессы Уэльских поделились неопубликованной ранее фотографией, где Ее Величество королева запечатлена вместе со своими десятью правнуками и внуками. На фото запечатлены не все правнуки Елизаветы, нет сына принцессы Евгении – Августа и дочери принцессы Беатрис – Сиенны. Фото очень милое.

Елизавета II очень любила семью, а семейные ценности были для нее превыше всего. Она говорила:

"Одна из радостей долгой жизни — наблюдать за своими детьми, а затем за внуками. Мы не можем быть уверены, что их ждет впереди, но мы должны знать достаточно, чтобы направить их на правильный путь. Мы можем сделать это, если у нас хватит здравого смысла учиться на опыте тех, кто ушел до нас".

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Дата публикации
Просмотры
476
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