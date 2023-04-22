Так трогательно: Уэльские показали фото королевы Елизаветы II в окружении внуков и правнуков

Британская королевская семья не могла не вспомнить о королеве Елизавете II в день ее рождения.

Вчера, 21 апреля, Ее Величеству могло бы исполниться 97 лет. Мы рассказывали о том, что королева знала, что умирает и вспоминали последние месяцы ее жизни.

В Twitter британской королевской семьи также опубликовали фотографию Елизаветы II, сопроводив ее подписью:



"Сегодня мы вспоминаем невероятную жизнь и наследие Ее Величества Королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 97 лет".

Today we remember the incredible life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II, on what would have been her 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2023

Известно, что эта фотография была сделана на церемонии передачи ключей во дворце Холирудхаус в Эдинбурге в июне 2022 года, всего за несколько месяцев до смерти королевы. На фото вместе с ней можно увидеть ее невестку Софи, герцогиню Эдинбургскую.

Королева Елизавета II и ее невестка герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Также в аккаунте принца и принцессы Уэльских поделились неопубликованной ранее фотографией, где Ее Величество королева запечатлена вместе со своими десятью правнуками и внуками. На фото запечатлены не все правнуки Елизаветы, нет сына принцессы Евгении – Августа и дочери принцессы Беатрис – Сиенны. Фото очень милое.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.



This photograph - showing her with some of her grandchildren and great grandchildren - was taken at Balmoral last summer.



The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 21, 2023

Елизавета II очень любила семью, а семейные ценности были для нее превыше всего. Она говорила:

"Одна из радостей долгой жизни — наблюдать за своими детьми, а затем за внуками. Мы не можем быть уверены, что их ждет впереди, но мы должны знать достаточно, чтобы направить их на правильный путь. Мы можем сделать это, если у нас хватит здравого смысла учиться на опыте тех, кто ушел до нас".

Читайте также: