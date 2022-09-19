Так трогательно: в аккаунте королевы Елизаветы II опубликовали ролик в память о монархе

Королевская семья выпустила эмоциональное видео в честь королевы сегодня утром в день похорон монарха.

Британская королевская семья опубликовала памятный ролик как дань уважения любимому монарху на своем официальном аккаунте в Instagram, где представлены фотографии королевы на протяжении всей ее жизни, с детства до взрослой жизни.

Ролик содержит хронологический ряд фотографий королевы Елизаветы II, начиная с ее фотографий в младенчестве с родителями, королевой-матерью и королем Георгом VI, и заканчивая прекрасными изображениями ее в зрелом и пожилом возрасте.

"Память о нашей королеве.

Сегодня люди со всей Великобритании, Содружества и всего мира отдадут дань уважения необычайной жизни и правлению Ее Величества Королевы", - гласит подпись под видео.

Ролик посмотрело уже более 177 тысяч человек.

Сегодня сотни тысяч скорбящих собираются в столице на государственные похороны королевы. И 2000 человек посетят Вестминстерское аббатство, где состоится служба в честь Елизаветы II.

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