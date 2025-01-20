Так вот зачем ей такая шляпка: Дональд Трамп не смог поцеловать жену, из-за ее головного убора

20 января в Соединенных Штатах Америки прошла традиционная инаугурация президента, которым после выборов стал представитель республиканской партии Дональд Трамп. Кроме Трампа, присягу также принял новый вице-президент Джей Вэнс. Инаугурация - это обязательный элемент церемонии, после которого вице-президент и президент страны, вступают в свои должности.

Но поскольку Дональд Трамп стал 47-м президентом Америки - его супруга Мелания теперь будет носить звание первой леди. Мероприятие в этом году проводилось в ротонде Капитолия, а не у здания, как обычно, из-за плохой погоды.

Во время церемонии также не обошлось и без забавных ситуаций. Причиной возникновения одной из таких стала часть празничного образа Мелании - ее широкополая шляпа от бренда Eric Javits. В один из моментов мероприятия Дональд Трамп решил поцеловать жену, но из-за головного убора не смог дотянуться к ее щеке.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

В результате он просто чмокнул воздух.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Однако не нужно списывать Трампа со счетов, ведь позже он совершенно успешно смог дотянуться и все же поцеловать Меланию, но в шею.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Также они много обнимались и держались за руки.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

После официальной части гостей мероприятия и участников ждет концерт, парад, а вечером – праздничный традиционный бал, на котором президент и первая леди исполнят танец.

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