Так вот зачем ей такая шляпка: Дональд Трамп не смог поцеловать жену, из-за ее головного убора

Шляпка в стиле канотье, которую носила первая леди, очень активно обсуждалась.
20 января в Соединенных Штатах Америки прошла традиционная инаугурация президента, которым после выборов стал представитель республиканской партии Дональд Трамп. Кроме Трампа, присягу также принял новый вице-президент Джей Вэнс. Инаугурация - это обязательный элемент церемонии, после которого вице-президент и президент страны, вступают в свои должности.
Но поскольку Дональд Трамп стал 47-м президентом Америки - его супруга Мелания теперь будет носить звание первой леди. Мероприятие в этом году проводилось в ротонде Капитолия, а не у здания, как обычно, из-за плохой погоды.
Во время церемонии также не обошлось и без забавных ситуаций. Причиной возникновения одной из таких стала часть празничного образа Мелании - ее широкополая шляпа от бренда Eric Javits. В один из моментов мероприятия Дональд Трамп решил поцеловать жену, но из-за головного убора не смог дотянуться к ее щеке.
В результате он просто чмокнул воздух.
Однако не нужно списывать Трампа со счетов, ведь позже он совершенно успешно смог дотянуться и все же поцеловать Меланию, но в шею.
Также они много обнимались и держались за руки.
После официальной части гостей мероприятия и участников ждет концерт, парад, а вечером – праздничный традиционный бал, на котором президент и первая леди исполнят танец.
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