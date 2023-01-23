Так выросли: принц Жак и принцесса Гарбриэлла с отцом Альбером сходили на мероприятие

Князь Альбер II посетил публичное мероприятие со своими детьми, но его супруга Шарлин с ними не присутствовала.

Альбер приехал на 45-й Международный цирковой фестиваль и взял с собой 8-летних близнецов – принца Жака и принцессу Габриэллу. Принцесса была одета в длинное серое пальто, черные колготы и обута в балетки. Жак тоже был в длинном пальто, серых джинсах, серой кофте и кедах.

Луи Дюкре, Князь Альбер II, Камилла Готлиб, принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовали племянник и племянница князя Альбера II - Луи Дюкре и Камилла Готлиб, дети принцессы Стефании, родной сестры князя.

Сама же Стефания была запечатлена со своей племянницей Шарлоттой Казираги, которая также приехала посмотреть на цирковое шоу несмотря на ранний срок беременности.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

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