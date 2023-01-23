Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Так выросли: принц Жак и принцесса Гарбриэлла с отцом Альбером сходили на мероприятие

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2724
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Так выросли: принц Жак и принцесса Гарбриэлла с отцом Альбером сходили на мероприятие

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Князь Альбер II посетил публичное мероприятие со своими детьми, но его супруга Шарлин с ними не присутствовала.

Альбер приехал на 45-й Международный цирковой фестиваль и взял с собой 8-летних близнецов – принца Жака и принцессу Габриэллу. Принцесса была одета в длинное серое пальто, черные колготы и обута в балетки. Жак тоже был в длинном пальто, серых джинсах, серой кофте и кедах.

Луи Дюкре, Князь Альбер II, Камилла Готлиб, принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images
Луи Дюкре, Князь Альбер II, Камилла Готлиб, принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовали племянник и племянница князя Альбера II - Луи Дюкре и Камилла Готлиб, дети принцессы Стефании, родной сестры князя.

Сама же Стефания была запечатлена со своей племянницей Шарлоттой Казираги, которая также приехала посмотреть на цирковое шоу несмотря на ранний срок беременности.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images
Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2724
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация