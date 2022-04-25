"Так звонко и с жаждой победы": маленькие украинцы исполнили "Ой, у лузі червона калина..."

Песня за два месяца полномасштабного вторжения России в Украину стала очень популярной.
Песня "Ой, у лузі червона калина..." стала такой популярной за два месяца войны в Украине, что ее поют все, от известных артистов до священников. Но особенно проникновенно она звучит из уст маленьких украинцев.
Вот так украинские дети в автобусе громко и задорно спели гимн Сечевых стрельцов. Как написали в паблике "Типове Дубно" - это самое крутое исполнение "Червоної калини", которое мы когда-либо слышали!
Напомним, песня стала хитом с легкой руки лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, исполнившего композицию еще в феврале на Софийской площади в Киеве. Ее перепевают во многих городах и странах, демонстрируя свою поддержку Украине во время войны.
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