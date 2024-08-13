Такая кроха: королева Рания поделилась новым фото с новорожденной внучкой - принцессой Иман

Девочка родилась 3 августа 2024 года и стала первым ребенком кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы.

В своем аккаунте в Instagram королева Рания, которая впервые стала бабушкой, опубликовала милое фото с внучкой, которую держит на руках. Она запечатлена сидя в мягком белом кресле, одетая в штаны и белую футболку, а на руках у нее принцесса Иман. Рядом на диване сидит король Абдалла II – супруг Рании и новоиспеченный дедушка.

"Столько милоты в моих руках", - трогательно подписала фото Рания.

Королева показывала, как встретилась со своей внучкой впервые, когда приехала на выписку своей невестки из медицинского центра короля Хусейна.

Также родители Иман – кронпринц Хусейн и принцесса Раджва – опубликовали несколько фото и видео со дня выписки.

Мы же рассказывали вам, почему кронпара не остановится на одном ребенке.

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