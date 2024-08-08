Такая кроха: кронпринц Хусейн и принцесса Раджва показали фото новорожденной дочери

Принцесса Раджва, принц Хусейн и их новорожденная дочь Иман уже дома.

На днях супругу иорданского кронпринца выписали из медицинского центра короля Хусейна, где 3 августа принцесса Раджва родила дочь принцессу Иман.

Трогательное видео с выписки мы вам показывали ранее.

Также молодой отец Хусейн поделился со своими подписчиками в Instagram несколькими кадрами с этого дня и написал:

«Сердечная благодарность преданному своему делу персоналу Королевской медицинской службы за исключительную заботу о Раджве и Иман в течение последних нескольких дней».

(листайте фото вправо)

Принцесса Раджва надела в день выписки платье-рубашку от Evi Grintela и обула белые кроссовки на платформе Alexander McQueen. Ее волосы были накручены свободными локонами и она улыбалась. Также на снимках можно рассмотреть, как выглядит новорожденная дочь пары.

Читайте также: