Такая милашка: какой была королева Маргрете II в трехлетнем возрасте

Пока члены монарших домов Европы находятся на отдыхе, мы вспоминаем милые архивные кадры, и сегодня нам попалось фото совсем юной королевы Дании - Маргрете II.

Кадр был сделан 6 мая 1937 года, тогда Маргрете еще носила титул принцессы. Дочь принца Густава Адольфа и принцессы Швеции Сибиллы играет со своим игрушечным телефоном, сидя за маленьким журнальным столиком. Принцесса одета в пышное платье, белые носки и балетки. А на голове у нее что-то вроде цветочной тиары.

Принцесса Маргрете / Фото: Associated Press

Принцесса Маргрете / Фото: Associated Press

Сейчас королева Дании уже 82 года. В 2022 году Маргрете II отпраздновала 50-летие своего царствования. А также угодила в скандал, лишив своих младших внуков титулов.

Датская королевская семья официально объявила, что четверо внуков королевы Маргрете II лишатся титулов принцев и принцесс с 1 января 2023 года, ссылаясь на пример других королевских домов.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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