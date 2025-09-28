Такая стильная: принцесса Леонор появилась на публике в пикатном белом топе и полосатом жакете

Принцесса Леонор / © Getty Images

Реклама

Принцесса Астурийская прибыла вместе с родителями в Наварру, где посетит несколько публичных мероприятий.

Впервые она появилась в Наварре, официально воспользовавшись титулом принцессы Вианы, который она носит с 2014 года, но до сих пор не имела возможности использовать в официальном качестве. Леонор сделала это в сопровождении своих родителей, короля Филиппа VI и королевы Летиции.

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

В Instagram королевская семья поделилась снимками и показала, как принцесса вошла в ратушу, расписалась в книге отзывов и приветствовала публику с балкона, пока жители с нетерпением ждали ее дебюта. Леонор выходила на улицы, ходила среди людей, улыбалась и общалась с публикой.

Реклама

(листайте фото вправо)

Особое внимание привлек образ принцессы Леонор. Девушка была в льняном блейзере в тонкую полоску от Ralph Lauren, белых широких брюках и белых кроссовках Natural World Eco, а под жакетом у нее был белый топ с достаточно пикантным декольте. Принцесса собрала длинные светлые волосы в хвост, сделала легкий красивый макияж и надела серьги-кольца от Boira Glass.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, с сентября принцесса Леонор начала обучение в Генеральной воздушной академии в Сан-Хавьере, в Мурсии, где будет учиться пилотировать целый год.