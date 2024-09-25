Такая стильная: жена принца Ганноверского сходила на показ Dior

36-летняя перуанский дизайнер и бывшая модель была запечатлена среди гостей показа Christian Dior сезона весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.

Александра де Осма приехала на показ в бежевом костюме, состоящем из жакета и ассиметричной юбки из коллекции Dior сезона осень-зима 2024, который дополнила черной водолазкой, лаковыми высокими сапогами с открытой пяткой на золотых каблуках, а в руках держала клатч.

Алессандра де Осма / Фото: Getty Images

Этот же показ посетила 43-летняя актриса Натали Портман. Она выбрала для выхода в свет черную короткую клетчатую ​​юбку, бархатный топ-корсет и такой же короткий бархатный жакет. Образ она дополнила парой грубых черных байкерских ботинок высотой до колена, украшенных множеством пряжек.

Натали Портман / Фото: Associated Press

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