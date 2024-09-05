Такие любила носить Елизавета II: король Чарльз выпустил коллекцию ярких платков

Это ограниченная серию головных уборов, которую монарх продает в своем поместье в Сандрингеме и создана она была в память о его покойной матери королеве Елизавете II.
75-летний король Чарльз объединился с дуэтом экологичных дизайнеров Вин Карой и Оми Онгом, также известным как Vin + Omi, для создания ограниченной серии из 100 ярких платков, которые продаются в магазине поместья Сандрингем по 85 фунтов стерлингов за штуку (111 долларов).
Известно, что монарх присутствовал на встрече с модельерами и лично выбирал окончательный вариант дизайна. Как сообщает Hello!, в коллекцию вошли платки, украшеные крупными цветочными узорами в цветах подсолнечника, тускло-розового и кобальтово-синего, похожими на те, которые носила и любила покойная королева Елизавета II.
Королева часто надевала платок, особенно когда посещала конные соревнования или любила выгуливать своих корги по территории поместья. А ее фаворитами были платки от французского модного дома Hermès.
Трогательное сотрудничество Чарльза с Vin + Omi совпало с инновационной выставкой бренда, которая в настоящее время проходит в Сандрингеме до 11 октября. По данным сайта Сандрингема, на выставке представлена коллекция из 26 инновационных предметов одежды и аксессуаров, изготовленных из растительных отходов, собранных в королевских садах, включая Хайгроув и Сандрингем.
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