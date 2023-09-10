Такие милашки: Сара Йоркская показала фото с корги королевы Елизаветы II

Это двое корги, которых бывший муж Сары – принц Эндрю – подарил своей матери королеве Елизавете II после смерти ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года. Любимцы Сэнди и Мика прожили с королевой почти два года, пока она не умерла в сентябре 2022 года. После ее смерти собак забрал Эндрю и Сара, теперь они опекаются корги и живут они вместе с ними в Royal Lodge.

Сара Йоркская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В годовщину смерти Елизаветы II Сара Йоркская опубликовала милые снимки с собаками, втроем они запечатлены на природе.

"В то время как мы скорбим год спустя, мы также празднуем чудесные времена, которые мы провели с Ее покойным Величеством Королевой. Она доверила мне уход за своими корги Сэнди и Микой, и я рада сообщить, что они процветают", - написала в подписи к снимкам Сара.

Напомним, ранее мы показывали целую подборку фотографий королевы Елизаветы II с ее любимцами. С момента коронации королевы 2 июня 1953 – у Ее Величества было более тридцати собак корги. Кроме корги Елизавета II разводила также спаниелей и лабрадоров.

Читайте также: