Такие молодые: как выглядели родители принцессы Дианы через год после свадьбы

Это фото мы нашли в архивах 1955 года, датировано оно 28 мая.
На снимке запечатлены виконт Олторп, сын графа и графини Спенсер, со своей женой, восемнадцатилетней достопочтенной Фрэнсис Рош, дочерью лорда и леди Фермой.
Джон и Фрэнсис поженились 1 июня 1954 года в Вестминстерском аббатстве. На их свадебной церемонии присутствовала королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом. Но, к сожалению, этот брак не был счастливым.
На фото Фрэнсис и Джон запечатлены через год после своей свадьбы. На ней лаконичное платье с короткими рукавами, бантом на груди и поясом на талии, в руке сумка, а обута Фрэнсис в кожаные туфли на каблуках. В ушах у нее жемчужные серьги и жемчужное колье из трех нитей на шее. Джон одет в классический костюм. На фото можно рассмотреть, что Фрэнсис носила два кольца, а вот Джон от символа любви отказался.
В браке у пары родилось трое дочерей (Сара, Джейн и Диана) и два сына (старший Джон умер во время родов) и младший Чарльз. Именно младшему Чарльзу сейчас принадлежит поместье Элторп.
Напомним, ранее мы рассказывали, как мать принцессы Дианы бросила детей ради нового любовника и умирала в одиночестве.
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