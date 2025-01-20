Такие наряды уже носила не раз: почему лук Мелании Трамп для инаугурации не удивил

В день инаугурации своего мужа Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки 55-летняя Мелания Трамп придерживалась давней традиции - надеть на это мероприятие американские бренды. В этот раз на ней был сдержанный классический наряд, который включал приталенное двубортное пальто черного цвета от Adam Lippes, а также шляпу в стиле канотье от Eric Javits.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Мелания без сомнения выглядела превосходно в этот день и наряд ей очень шел. Однако подобные луки миссис Трамп выбирала ранее не раз и у нас есть подтверждение - три фото, на которых она одета похоже.

В 2018 году, когда Мелания была первой леди, она и ее муж Дональд Трамп приняли в Белом доме президента и первую леди Франции. На мероприятии Мелания появилась в белоснежном наряде от Michael Kors и шляпе от Herve Pierre с широкими полями. Единственным ярким акцентом образа стали туфли от Christian Louboutin.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

В 2019 году Мелания посетила с мужем Великобританию, где они встретились с королевой Елизаветой II. На первой леди тогда было платье с поясом Dolce & Gabbana и шляпа в стиле канотье от Herve Pierre.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

В 2024 году единственный общий ребенок пары - сын Бэррон - закончил Оксбриджскую академию и они пришли его поддержать. В тот день Мелания была одета в жакет от Dior, юбку Michael Kors и шляпу от Gucci.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

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