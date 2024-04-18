Такие стильные: как выглядели принцесса Диана и Сара Йоркская на скачках в Аскоте

В 80-х Диана и Сара были подругами и часто появлялись на различных королевских мероприятиях вместе.

На этом снимке принцесса Уэльская и герцогиня Йоркская запечатлены на конных соревнованиях в Аскоте. Принцесса Диана одета в костюм в сине-белую полоску и белый топ, у нее на голове белая широкополая шляпа, она в перчатках, а под мышкой держит клатч, подобранный в тон ее наряду. В ушах у принцессы жемчужные серьги-висюльки, а на шее жемчужный чокер.

Герцогиня Сара тоже в сине-белом аутфите, белых туфлях на каблуках, с клатчем и зонтом-тростью в руках, а на голове у нее шляпа с широкими полями. Обе королевские особы о чем-то болтали и улыбались.

Принцесса Диана и герцогиня Йоркская Сара / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам фото из архива, на котором показывали, как Сару Йоркскую преследовали папарацци так же, как и принцессу Диану.

Читайте также: