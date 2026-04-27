ТСН в социальных сетях

Общество
82
1 мин

Такие стильные: младшие дочери королевы Максимы и их образы на праздновании Дня короля

На праздновании дня рождения монарха Нидерландов — короля Виллема-Александра — особенно выделялись трое его дочерей.

Ольга Кузьменко
Принцесса Алексия и принцесса Ариана

Принцесса Алексия и принцесса Ариана / © Getty Images

Наследная принцесса Катарина-Амалия появилась на мероприятиях, посвященных дню рождения ее отца в стильном и ярком брючном костюме.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Ее младшая сестра — принцесса Ариана — выбрала для праздника блузку из макраме от TWINSET OFFICIAL и штаны-палаццо от этого же бренда. Наряд белого цвета отлично гармонировал с сумкой Marina Raphael из рафии и черепаховой скорлупы, которую ранее видели у принцессы Амалии, а обула девушка нюдовые остроносые балетки и дополнила наряд крупными цветочными серьгами.

Принцесса Алексия, принцесса Ариана и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Алексия, принцесса Ариана и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Средняя дочь короля и королевы Нидерландов — принцесса Алексия — была в красном платье от Helsa Studio, обута в высокие кожаные сапоги с острым носком Gianvito Rossi и взяла с собой клатч красного цвета от Sarahs Bag. Алексия также накинула бордовый жакет поверх платья, а волосы распустила.

Принцесса Алексия и принцесса Ариана / © Getty Images

Принцесса Алексия и принцесса Ариана / © Getty Images

Их мама королева Максима была в желтом костюме Natan Couture и замшевых туфлях-лодочках на каблуках Gianvito Rossi и кейп-пальто тоже от Natan Couture верблюжьего цвета. Образ Ее Величество дополнила шляпой Fabienne Delvigne Official и желтым клатчем Maria La Rosa.

Нидерландская королевская семья на праздновании Дня короля / © Getty Images

Нидерландская королевская семья на праздновании Дня короля / © Getty Images

