Такие трогательные кадры: как королева Летиция и король Филипп VI провожали дочерей на учебу

У короля Филиппа VI и королевы Летиции теперь намного больше свободного времени. Обе дочери королевской четы отправились учиться.

Недавно мы показывали, как Летиция и Филипп провожали младшую дочь – 16-летнюю инфанту Софию на учебу в колледж в Уэльсе. На фото вилно, как родители помогают Софии с ее багажом. Кадры были сделаны во дворец Сарсуэла в августе 2023 года. На снимках также запечатлен питомец семьи.

Инфанта София уехала в колледж в Уэльс, август 2023 / Фото: Getty Images

Инфанта София уехала в колледж в Уэльс, август 2023 / Фото: Getty Images

Учиться София будет в Атлантическом колледже в Уэльсе, который в этом году закончила ее старшая сестра принцесса Леонор. Мы решили вспомнить, как король и королева провожали на учебу старшую дочь в разгар пандемии коронавируса в 2021 году.

Принцесса Леонор с семьей в аэропорту, август 2021 года / Фото: Getty Images

Кстати, недавно Летиция, Филипп и София также провожали Леонор на учебу в военную академию в Сарагосе, где будущая королева будет учиться год и пройдет необходимую ей, как будущему монарху, военную подготовку.

Принцесса Леонор и ее отец король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также поделились снимками с самого колледжа в Уэльсе. На них Софи запечатлена по прибытию в Ллантуит-Мейджор — город и поселок в Уэльсе на побережье Бристольского пролива, чтобы начать учебный год.

Инфанта София уехала в колледж в Уэльс, август 2023 / Фото: Getty Images

Инфанта София уехала в колледж в Уэльс, август 2023 / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где учились и как выглядели Кейт, Уильям, король Чарльз и Елизавета II в юности.

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