Такие уже взрослые: принц Жак и принцесса Габриэлла в элегантных луках посетили праздник в Монако

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин с детьми присутствовали на церемонии Святой Девоты в Монако. Она является покровительница Княжества Монако и французского средиземноморского острова Корсика, а праздник отмечается ежегодно 27 января или накануне.

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Принц Жак, наследник монакского престола, и его сестра — принцесса Габриэлла — выглядела очень элегантно на этом семейном мероприятии. Мальчик был одет в синее классическое пальто, белую рубашку, синий галстук и синие штаны, а его сестра надела такое же темно-синее пальто средней длины, под которым было, вероятно, платье, черные колготы и черные балетки. Волосы Габриэллы были распущены, в ушах были миниатюрные золотые серьги-колечки, а ногти накрашены прозрачным лаком.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images

Недавно близнецы отпраздновали свой день рождения и им исполнилось по 11 лет. Дворец по этому поводу поделился новыми фотографиями Жака и Габриэллы.