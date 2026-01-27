- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Такие уже взрослые: принц Жак и принцесса Габриэлла в элегантных луках посетили праздник в Монако
Одиннадцатилетние близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла посетили публичное мероприятие вместе со своими родителями.
Князь Альбер II и княгиня Шарлин с детьми присутствовали на церемонии Святой Девоты в Монако. Она является покровительница Княжества Монако и французского средиземноморского острова Корсика, а праздник отмечается ежегодно 27 января или накануне.
Принц Жак, наследник монакского престола, и его сестра — принцесса Габриэлла — выглядела очень элегантно на этом семейном мероприятии. Мальчик был одет в синее классическое пальто, белую рубашку, синий галстук и синие штаны, а его сестра надела такое же темно-синее пальто средней длины, под которым было, вероятно, платье, черные колготы и черные балетки. Волосы Габриэллы были распущены, в ушах были миниатюрные золотые серьги-колечки, а ногти накрашены прозрачным лаком.
Недавно близнецы отпраздновали свой день рождения и им исполнилось по 11 лет. Дворец по этому поводу поделился новыми фотографиями Жака и Габриэллы.