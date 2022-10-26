"Такие влюбленные": поклонники Меган и Гарри в восторге от новых фото пары

Друг Меган и Гарри, фотограф Мисан Харриман, снова поделился портретными фото пары, которые сделал во время их визита в Манчестер в сентябре 2022 года. Это было за несколько дней до смерти королевы Елизаветы II.

В Манчестере в тот день герцог и герцогиня Сассекские посещали саммит One Young World Summit, где Меган выступала с речью и блистала перед публикой в красной блузке и брюках со стрелками от экологичного бренда Another Tomorrow и дополнила свой образ туфлями от Aquazzura.

Фотограф ранее уже публиковал неизданные ранее фото пары, которые вызвали бурную дискуссию среди их поклонников.

Теперь Мисан запостил в своем Instagram еще несколько снимков. На одном из них запечатлена только герцогиня Сассекская, уверенно смотрящая в камеру. А на другом она запечатлена вместе с Гарри. Супруги улыбаются и вроде бы даже немного смущены. Кадр фотограф подписал:

"Радостный момент с герцогом и герцогиней Сассекскими".

Поклонники пары отметили, что снимок получился очень живым и настоящим. Особенно мило Гарри держит жену за палец, а она широко улыбается.

"Потрясающий снимок красоты, любви и восхищения", - написал один из подписчиков Мисана. Другой же отметил, что: "Пара излучает любовь", третий добавил: "Такие влюбленные".

Напомним, недавно Меган была запечатлена папарацци во время шопинга, которым наслаждалась вместе со своей подругой.

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