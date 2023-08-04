Таким мы его еще не видели: Джо Байден в шлеме и шортах с якорями покатался на велосипеде

Президентские супруги любят проводить свои выходные в своем имении в Рехобот-Бич.
Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объективы папарацци во время прогулки на велосипедах в Рехобот-Бич, штат Делавер.
Президент выбрал для этого комфортный лук, в котором его не часто увидишь. На Джо был белый лонгслив, синие шорты с изображением якорей, черные кроссовки и шлем на голове. На лицо он надел солнцезащитные очки-авиаторы.
На первой леди была черная футболка, черные велосипедки с зеленой вставкой на бедрах, серые кроссовки, шлем и очки-авиаторы.
Напомним, фотографы также подловили Байденов на пляже. Супруги лежали на шезлонгах под большим зонтиком и читали.
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