Таким мы его не видели: редкое фото короля Чарльза, которое вас удивит

Сегодня нам попалось весьма интересное архивное фото короля Чарльза III, а поскольку его имя сейчас на слуху из-за грядущей коронации, мы решили вам его показать.

На снимке запечатлен еще молодой принц Уэльский Чарльз. Фото сделано 22 апреля 1976 года в госпитале короля Эдуарда VII для офицеров в Лондоне. В тот день Чарльз навещал свою сестру, принцессу Анну, которая травмировалась 21 апреля, когда упала с лошади королевы во время конных скачек в Дорсете. На вопрос журналистов, как поживает принцесса, принц ответил: "Очень хорошо, большое спасибо".

Принц Чарльз в госпитале короля Эдуарда VII для офицеров в Лондоне, 22 апреля 1976 года / Фото: Associated Press

В больницу Чарльз приехал одетый в полосатый классический костюм, полосатую рубашку и надел галстук тоже в полоску. Будущему монарху тогда было 28 лет. Он был с густой шевелюрой и бородой – поистине редкий кадр, ведь с бородой короля никто практически не видел.

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