- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 3 мин
Такое было и у Елизаветы II: что это за синяк на руке Трампа и почему он вызывает беспокойство
В Сети продолжаются спекуляции относительно большого синяка на руке Дональда Трампа из-за чего президент США неоднократно пытался скрыть его с помощью тонального крема.
На публичных мероприятиях президент появлялся с замаскированым синяком, но это было очень заметно, поскольку тональный крем очень отличался от цвета кожи 79-летнего мужчины.
На этой неделе Трамп опять вышел на публику с синяком, чем вызвал новую волну обсуждений своего здоровья.
Позже, в понедельник он публично подписал ряд указов, и во время этого в основном скрывал правую руку, держа ее под столом или накрыв левой рукой.
Впервые следы на коже президента прокомментировала СМИ пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявив, что причиной синяков стало то, что Трамп «Целыми днями и каждый день пожимал руки». В июле врач Шон Барбарелла также прокомментировал синяки отметив, что они «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».
В издании STAT журналистка Лиз Куни, которая специализируется в частности на сердечно-сосудистых заболеваниях отметила, что у Трампа хроническая венозная недостаточность, и, по некоторым оценкам, около 2,5 миллионов человек в США могут жить с ее характерным симптомом: отеками ног, независимо от того, поставлен ли им диагноз. А вот синяки на руках — это совсем другое.
«Синяки на руках никак не связаны с венозной недостаточностью ног», — сказал Питер Хенке, бывший председатель Совета по периферическим сосудистым заболеваниям Американской кардиологической ассоциации. «Я, конечно, не знаком с его медицинской картой, но если он принимает аспирин, это, безусловно, может легко привести к появлению синяков».
Аспирин, конечно, не единственная возможная причина таких синяков. Иногда это просто возраст. После 65 или 70 лет кожа становится немного тоньше, так что ушиб, который не беспокоил бы 30-летнего, может привести к синякам у 70-летнего.
Однако Трамп не единственный публичный человек с подобной проблемой. Также с синяками на руках неоднократно была замечена уже покойная королева Великобритании Елизавета II и британская пресса также писала, что ее потемнения на коже вызваны приемом лекарств, разжижающими кровь.
Бывший же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей книже написал, что у королевы Елизаветы II был рак костей.
«Я уже год или больше знал, что у нее рак костей, и ее врачи беспокоились, что в любой момент ее состояние может резко ухудшиться».
Букингемский дворец никогда не заявлял, что у покойной королевы был рак костей и также отказался комментировать это.
Также с синяком на руке был замечен и предыдущий президент Америки Джо Байден. 2 января 2025 года его сфотографировали в Вашингтоне с подобным потемнением на коже. Как и Трамп он пытался скрыть синяк с помощью косметики, но тональный крем то ли был слишком легким для этой задачи, то ли просто уже немного стерся от рукопожатий.
Вскоре после проиграша в предвыборной гонке Байден сообщил, что у него диагностирован рак простаты с метастазами в кости.