Такое было и у Елизаветы II: что это за синяк на руке Трампа и почему он вызывает беспокойство

Дональд Трамп / © Associated Press

На публичных мероприятиях президент появлялся с замаскированым синяком, но это было очень заметно, поскольку тональный крем очень отличался от цвета кожи 79-летнего мужчины.

Рука Дональда Трампа / © Getty Images

На этой неделе Трамп опять вышел на публику с синяком, чем вызвал новую волну обсуждений своего здоровья.

Руки Дональда Трампа / © Getty Images

Позже, в понедельник он публично подписал ряд указов, и во время этого в основном скрывал правую руку, держа ее под столом или накрыв левой рукой.

Дональд Трамп пытаетсяс скрыть синяк на руке / © Associated Press

Впервые следы на коже президента прокомментировала СМИ пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявив, что причиной синяков стало то, что Трамп «Целыми днями и каждый день пожимал руки». В июле врач Шон Барбарелла также прокомментировал синяки отметив, что они «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

В издании STAT журналистка Лиз Куни, которая специализируется в частности на сердечно-сосудистых заболеваниях отметила, что у Трампа хроническая венозная недостаточность, и, по некоторым оценкам, около 2,5 миллионов человек в США могут жить с ее характерным симптомом: отеками ног, независимо от того, поставлен ли им диагноз. А вот синяки на руках — это совсем другое.

«Синяки на руках никак не связаны с венозной недостаточностью ног», — сказал Питер Хенке, бывший председатель Совета по периферическим сосудистым заболеваниям Американской кардиологической ассоциации. «Я, конечно, не знаком с его медицинской картой, но если он принимает аспирин, это, безусловно, может легко привести к появлению синяков».

Дональд Трамп с синяком на руке жмет руку предидетну Южной Кореи / © Associated Press

Аспирин, конечно, не единственная возможная причина таких синяков. Иногда это просто возраст. После 65 или 70 лет кожа становится немного тоньше, так что ушиб, который не беспокоил бы 30-летнего, может привести к синякам у 70-летнего.

Однако Трамп не единственный публичный человек с подобной проблемой. Также с синяками на руках неоднократно была замечена уже покойная королева Великобритании Елизавета II и британская пресса также писала, что ее потемнения на коже вызваны приемом лекарств, разжижающими кровь.

Королева Елизвета с синяком на руке / © Getty Images

Бывший же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей книже написал, что у королевы Елизаветы II был рак костей.

«Я уже год или больше знал, что у нее рак костей, и ее врачи беспокоились, что в любой момент ее состояние может резко ухудшиться».

Букингемский дворец никогда не заявлял, что у покойной королевы был рак костей и также отказался комментировать это.

Синяк на руке королеві Елизаветы / © Associated Press

Также с синяком на руке был замечен и предыдущий президент Америки Джо Байден. 2 января 2025 года его сфотографировали в Вашингтоне с подобным потемнением на коже. Как и Трамп он пытался скрыть синяк с помощью косметики, но тональный крем то ли был слишком легким для этой задачи, то ли просто уже немного стерся от рукопожатий.

Синяк на руке у Джо Байдена / © Getty Images

Вскоре после проиграша в предвыборной гонке Байден сообщил, что у него диагностирован рак простаты с метастазами в кости.