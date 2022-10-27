Такое счастье: Меган Маркл рассказала о привычке, которая вернулась к ней после переезда из Британии

Меган Маркл записала очередной подкаст, который называется "Архетипы". В этот раз ее гостями стали комедиантка Зиве Фумудо и актриса Исса Рей.

Во время беседы герцогиня Сассекская рассказала об одной своей привычке, которая у нее была раньше, когда она жила в США и, которая исчезла после того, как Меган переехала в Великобританию в 2018 году.

Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Меган потрясла гостей информацией о том, что в Британии она не пила кофе. Ее гостья Исса Рей спросила "Что? Вы пили чай?", - комментируя известную традицию британцев устраивать чаепития.

"Нет, нет", - сказала Меган. - "Я даже не думала об этом", и вспомнила о том, что когда была на съемочной площадке в США, то постоянно пила Nespresso. Но, когда она жила в королевской семье, она даже не думала о нем. А сейчас, когда Меган снова живет в любимой Калифорнии, к ней вернулась и эта привычка.

"Думаю, потому что жизнь начала возвращаться, и когда приходят гости… и у вас встречи… Это ритуал", - отметила герцогиня Сассекская.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что любит есть жена принца Гарри. Иногда герцогиня даже сама стоит у плиты, чтобы приготовить ужин семье.

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