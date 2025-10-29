Такого фото вы точно не видели раньше: как бывший король Англии в пляжных шортах отдыхал у бассейна с супругой

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

Сейчас эту скандальную британо-американскую королевскую пару мало кто вспоминает, ведь с момента, как Эдуард VIII отказался от престола в 1936 году прошло уже 89 лет.

Не секрет, что Эдуард и его жена Уоллис любили вести светский образ после военные времена. Нам попалось забавное архивное фото этой пары, когда их запечатлели во время отдыха.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII в Италии, 1953 год / © Associated Press

Фото было сделано около бассейна отеля Excelsior на итальянском курорте Рапалло 3 августа 1953 года. Герцог и герцогиня Виндзорские курсировали вдоль французского и итальянского побережья на своей яхте Hidalgo, когда штормовое море вынудило яхту зайти в гавань. Поэтому пара решила скоротать время у бассейна. Видим, что на бывшем короле одни лишь шорты, а его супруга в белом топе, похожем на купальный и коротких белых шортах с высокой посадкой. На лице герцогини Виндзорской солнцезащитные очки, а волосы собраны в фирменную прическу.

