- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
Такого фото вы точно не видели раньше: как бывший король Англии в пляжных шортах отдыхал у бассейна с супругой
Отрекшийся от трона король Великобритании Эдуард VIII, который был дядей покойной королевы Елизаветы II, и его семейная жизнь с американкой Уоллис Симпсон в те годы широко обсуждалась публикой.
Сейчас эту скандальную британо-американскую королевскую пару мало кто вспоминает, ведь с момента, как Эдуард VIII отказался от престола в 1936 году прошло уже 89 лет.
Не секрет, что Эдуард и его жена Уоллис любили вести светский образ после военные времена. Нам попалось забавное архивное фото этой пары, когда их запечатлели во время отдыха.
Фото было сделано около бассейна отеля Excelsior на итальянском курорте Рапалло 3 августа 1953 года. Герцог и герцогиня Виндзорские курсировали вдоль французского и итальянского побережья на своей яхте Hidalgo, когда штормовое море вынудило яхту зайти в гавань. Поэтому пара решила скоротать время у бассейна. Видим, что на бывшем короле одни лишь шорты, а его супруга в белом топе, похожем на купальный и коротких белых шортах с высокой посадкой. На лице герцогини Виндзорской солнцезащитные очки, а волосы собраны в фирменную прическу.
Напомним, ранее мы показывали, как герцог и герцогиня Виндзорские посещали Венецианский фестиваль и, какой стильной была тогда Уоллис.