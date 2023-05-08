Такого нигде не увидишь: Кейт и Уильям поделились эксклюзивными кадрами с коронации

Принц и принцесса Уэльские были в центре внимания на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве в субботу.
Принц Уильям, как будущий король, на коронации своего отца Чарльза давал клятву верности. А его супруга Кэтрин присутствовала в первом ряду на службе в аббатстве. Их старший сын принц Джордж был одним из почетных пажей – роль важная и историческая, ведь когда-то и самому Джорджу предстоит взойти на престол.
В своем Твиттере принц и принцесса Уэльские поделились небольшим видео и показали, как в день коронации собирались в аббатство вместе стремя детьми. Кадры поистине эксклюзивные. В подписи они написали: "Спасибо всем, кто сделал это возможным #Коронация".
What. A. Day.— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 6, 2023
Thank you to everyone who made it happen #Coronation pic.twitter.com/qaYFXSjjli
Даже младший пятилетний сын пары – принц Луи – принимал участие в коронации. И хотя мальчик все же немного шалил, можно сказать, что он стойко выдержал почти два часа службы. Впрочем, на коронационном концерте на следующие день Кейт и Уильям появились только со старшими детьми.
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