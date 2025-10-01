"Такой был у моей дочери Зары": принцесса Анна возложила мягкого медведя к мемориалу в память о погибших детях в Киеве

Елена Зеленская и принцесса Анна / © Getty Images

75-летняя королевская принцесса встретилась с первой леди Еленой Зеленской и вместе они посетили мемориальный комплекс в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, где Ее королевское Высочество возложила мягкую игрушку — мишку — к экспозиции, посвященной погибшим в войне с Россией детям.

Букингемский дворец подтвердил, что Анна прибыла в Киев по просьбе Министерства иностранных дел, чтобы продемонстрировать солидарность с детьми и семьями, столкнувшимися с ужасами российского вторжения, пишет Sky News.

Принцесса Анна в Киеве / © Associated Press

Присоединившись к первой леди Елене Зеленской у детского мемориала, принцесса Анна сказала, что у ее дочери Зары Тиндалл был такой же мишка в детстве. Супруга президента Зеленского также положила к мемориалу мягкую игрушку.

Елена Зеленская и принцесса Анна в Киеве / © Getty Images

Тайный визит принцессы Анны, о котором заранее не сообщалось по соображениям безопасности, состоялся всего через два дня после того, как в результате российской воздушной бомбардировки в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, включая 12-летнюю девочку. По словам Букингемского дворца, целью ее поездки было привлечь внимание к травмирующему опыту детей, живущих в войне.

Принцесса Анна и Елена Зеленская в Киеве / © Associated Press

В Киеве принцесса также встретилась с женщинами-полицейскими и представителями вооруженных сил и узнала об их ключевой роли в защите женщин и детей. Посетила и Центр защиты прав ребенка, где побеседовала с семьями и детьми, которые были возвращены и реинтегрированы, а также встретилась с некоторыми из тех, кто работает над возвращением большего количества украинских детей из российского плена.

Принцесса Анна и Елена Зеленская в Киеве / © Associated Press

Не известно, оставалась ли принцесса Анна на ночь в Киеве. А вот принц Гарри провел одну ночь в столице, ранее мы писали, где останавливался герцог Сассекский.