Такой ее еще не видели: Джилл Байден вышла на публику в лосинах и спортивной футболке

Первая леди оделась соответственно с тематикой мероприятия, поэтому сменила каблуки на кроссовки, а эллегантное платья на спортивную одежду.
Необычное мероприятие прошло в Белом доме в Америке - первая леди страны - 72-летняя Джилл Байден - пригласила детей и футболистов-профессионалов поиграть вместе в футбол на одной из лужаек президентской резиденции. Мероприятие было инициировано, чтобы подчеркнуть, как спорт объединяет людей, а также поддерживает и расширяет возможности молодежи, говорится в издании The Independent.
Джилл Байден появилась на публике в необычном образе, в котором ее ранее не видели, ведь на первой леди США были черные лосины и длинная футболка Adidas с логотипом Major League Soccer — профессиональной футбольной лиги.
Лук она дополнила браслетами, часами Cartier и и любимым украшением с подвеской со словом "мама", которое никогда не снимает.
Читайте также:
- В платье с принтом и в эспадрильях: эффектный аутфит Джилл Байден
- Любимые бренды, фасоны и принты: что носит первая леди США Джилл Байден
- Эспадрильи, слингбэки и элегантные челноки: какую обувь носит первая леди США Джилл Байден