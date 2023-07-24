Такой ее еще не видели: Джилл Байден вышла на публику в лосинах и спортивной футболке

Первая леди оделась соответственно с тематикой мероприятия, поэтому сменила каблуки на кроссовки, а эллегантное платья на спортивную одежду.

Необычное мероприятие прошло в Белом доме в Америке - первая леди страны - 72-летняя Джилл Байден - пригласила детей и футболистов-профессионалов поиграть вместе в футбол на одной из лужаек президентской резиденции. Мероприятие было инициировано, чтобы подчеркнуть, как спорт объединяет людей, а также поддерживает и расширяет возможности молодежи, говорится в издании The Independent.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден появилась на публике в необычном образе, в котором ее ранее не видели, ведь на первой леди США были черные лосины и длинная футболка Adidas с логотипом Major League Soccer — профессиональной футбольной лиги.

Лук она дополнила браслетами, часами Cartier и и любимым украшением с подвеской со словом "мама", которое никогда не снимает.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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