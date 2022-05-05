Такой ее еще не видели: публике показали первый 3D портрет Елизаветы II

Такой ее еще не видели: публике показали первый 3D портрет Елизаветы II

Выпущен новый портрет британской королевы Елизаветы II, приуроченный к ее платиновому юбилею пребывания на троне.

Фотография была сделана еще в 2004 году Робом Мандеем - создателем первого официально заказанного 3D/голографического портрета королевы во время фотосессии в Букингемском дворце.

Портрет получил название "Платиновая королева: Фелисити" оставался в архивах Роба, пока он не обнаружил его прошлым летом. На нем видно, как королева реагирует на озорство ее старшего костюмера Анджелы Келли, когда они вместе готовились к съемке в Букингемском дворце.

Анджела Келли, стилист королевы / Getty Images

"Повседневная жизнь королевы настолько полна ответственности и долга, что было замечательно наблюдать этот мимолетный момент расслабления и удовольствия. Это воодушевляющий портрет, так отличающийся от многих более мрачных портретов, созданных в последние годы, и достойный праздника ее платинового юбилея", - говорит автор работы.

Портрет королевы Елизаветы II и его автор / Associated Press

Описан портрет, как запечатлевший "мерцание в глазах королевы" и "глубокую связь и доверие" между монархом и мисс Келли, а произведение посвящено 20-летней дружбе костюмера Анджелы Келли с Елизаветой.

Портрет королевы Елизаветы II и его автор / Associated Press

Оригинальный голографический портрет под названием "Невозмутимость", созданный художником Крисом Левином и голографом мистером Мандеем, был признан фаворитом посетителей в Национальной портретной галерее Лондона.

Портрет королевы Елизаветы II / Associated Press

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