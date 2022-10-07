Такой мы ее еще не видели: вице-президент США в платье с пайетками сияла на торжественной церемонии

Вице-президент США Камала Харрис приняла участие в церемонии вручения наград Phoenix Awards, который провел Фонд афроамериканцев Конгресса.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Политик хорошо подготовилась к событию и продумала свой вечерний аутфит до мелочей. Она одела черное платье миди, расшитое пайетками. Наряд отлично сидел на ее фигуре.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Платье Камала скомбинировало с черными туфлями на шпильках. Она уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. Уши Харрис украсила элегантными серьгами с жемчугом. Она выглядела непревзойденно.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Вице-президент была в отличном настроении и дарила присутствующим свою красивую улыбку.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

На церемонии также был президент США Джо Байден, появившийся в классическом смокинге, и его жена Джилл Байден, которая подчеркнула фигуру черным мини-платьем с перьями от бренда Karen Millen.

Камала Харрис и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним,Камала Харрис приняла участие в саммите "Объединенные против ненависти" в Вашингтоне. Там она появилась в деловом небесно-голубом жакете, который сочетала с черным топом.

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