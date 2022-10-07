Такой мы ее еще не видели: вице-президент США в платье с пайетками сияла на торжественной церемонии

Камала Харрис для светского события выбрала красивый вечерний образ.
Вице-президент США Камала Харрис приняла участие в церемонии вручения наград Phoenix Awards, который провел Фонд афроамериканцев Конгресса.
Политик хорошо подготовилась к событию и продумала свой вечерний аутфит до мелочей. Она одела черное платье миди, расшитое пайетками. Наряд отлично сидел на ее фигуре.
Платье Камала скомбинировало с черными туфлями на шпильках. Она уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. Уши Харрис украсила элегантными серьгами с жемчугом. Она выглядела непревзойденно.
Вице-президент была в отличном настроении и дарила присутствующим свою красивую улыбку.
На церемонии также был президент США Джо Байден, появившийся в классическом смокинге, и его жена Джилл Байден, которая подчеркнула фигуру черным мини-платьем с перьями от бренда Karen Millen.
Напомним,Камала Харрис приняла участие в саммите "Объединенные против ненависти" в Вашингтоне. Там она появилась в деловом небесно-голубом жакете, который сочетала с черным топом.
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