Такой ее редко видели: веселая королева Елизавета II верхом на лошади

Ее Величество прожила очень долгую и интересную жизнь. И лишь последние несколько лет уже не взбиралась на лошадь.

В 94 года она еще отлично держалась в седле, и ее часто фотографировали папарацци, когда монарх каталась по Виндзорскому парку. Верховой ездой будущая королева увлекалась с детства, а в молодости даже принимала участие верхом на лошади в разных торжественных церемониях.

Королева Елизавета II верхом на пони / Фото: Getty Images

Нам попалось одно из архивных фото королевы, сделанное 10 июня 2006 года. В день рождения своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, Елизавета II каталась верхом по территории Виндзорского замка.

Она была в бежевом кардигане и специальных серых брюках для верховой езды. А еще в белых перчатках и с неизменным аксессуаров на голове – платком. Также неизменно ее губы были накрашены яркой помадой, в тот день розовой.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева пребывала в отличном настроении, и это видно на фото. Ее супруг Филипп также обожал лошадей, но в зрелые годы предпочитал не ездить верхом, а любил управлять повозкой.

Королева Елизавета II верхом на лошади / Фото: Getty Images

Это хобби унаследовала от него его внучка леди Луиза – дочь младшего сына королевской четы – принца Эдварда и графини Софи Уэссекской.

Читайте также: