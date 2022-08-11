Такой, как в порновидео с Памелой: обнаженный Томми Ли похвастался своим знаменитым пенисом, фото продержалось 5 часов

Бывший муж Памелы Андерсон шокировал Сеть своим откровенным снимком.
Барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe и диджей Томми Ли шокировал подписчиков неожиданно откровенным контентом. Музыкант опубликовал в Instagram свое обнаженное фото.
На фотографии Томми сидит, разведя ноги, и демонстрирует на камеру свой знаменитый пенис, который когда-то засветил в скандальном домашнем порновидео с Памелой Андерсон.
На фото видно пол-лица диджея, а также татуировки на теле, которые, наверное, никто и не рассматривал, потому что все внимание пользователей Сети было приковано к другому – более пикантному и интересному месту Томми.
Ли подписал кадр лаконично: "Oooooopppsss", - будто нечаянно опубликовал фотографию.
Интересно, что провокационный снимок продержался в Instagram целых пять часов. Он собрал более 49 тысяч лайков и 17 тысяч комментариев. После этого фото было заблокировано.
Напомним, история Памелы Андерсон и Томми Ли настолько необычна, скандальна и даже трагична, что ее решили увековечить сериалом "Пэм и Томми", который снял онлайн-видеосервис Hulu. 8-серийный сериал охватит все подробности отношений суперзвезд с акцентом на печально-известном секс-видео и суде. О скандальном порновидео читайте у нас в материале.
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